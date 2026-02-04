女優・有村架純の姉でタレントの有村藍里がイメチェン姿を公開して話題になっている。４日までに更新した自身のインスタグラムに「髪バッサリと切りました」とつづると、オフショットを公開。以前の肩下のミディアムヘアから髪を切り、抜け感のあるヘアカラーにボブヘアへと変貌した姿をアップした。この投稿に「すごく似合ってます！かわいーー」「めちゃめちゃ可愛いすぎるじゃないか」「やばっ。超好き天使通り越して女