歌手・千昌夫（７８）の近影が公開された。４日までに歌手・伍代夏子のインスタグラムに登場。伍代は「昨夜のディナーは、千昌夫さんにお誘いいただき、Ｓ会長様のお席へ…」と会食を報告。「『つきじ治作』さんは昭和６年創業の歴史ある料亭。約１，０００坪の敷地には、滝が流れ１５０匹の錦鯉が泳ぐ池がありますお庭を眺めながら、伝統の味に舌鼓。とても贅沢な時間を過ごさせていただきました。Ｓ会長、千さんごちそう