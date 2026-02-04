ドル円、１５６円台を一時回復も後半はドル高が一服＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、序盤はドルの買い戻しが続き、ドル円も１５６円台を一時回復したものの、後半はドル高が一服し、１５５円台に戻す展開。それでも１月の下げの半分以上を取り戻しており、目先はフィボナッチ６１．８％戻しの１５６．５０円を視野に入れそうな気配も出ている。 米軍がアラビア海でイラン製ドローンを撃墜したとの発表があり