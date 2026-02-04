NY株式3日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均49240.99（-166.67-0.34%） S＆P5006917.81（-58.63-0.84%） ナスダック23255.19（-336.92-1.43%） CME日経平均先物54165（大証終比：-455-0.84%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均が反落したほか、ＩＴ・ハイテク株に売りが強まり、ナスダックは大幅安となった。ダウ平均は一時取引時間中の最高値を更新したが、ＩＴ・ハイテク株の売