日本時間６時４５分にNZ雇用統計（2025年 第4四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 雇用統計（2025年 第4四半期）06:45 予想5.3%前回5.3%（失業率) 予想0.3%前回0.0%（雇用者数増減（前期比）) 予想-0.1%前回-0.6%（雇用者数増減（前年比）)