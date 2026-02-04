米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25） 米2年債 3.568（-0.004） 米10年債4.268（-0.010） 米30年債4.897（-0.015） 期待インフレ率2.352（+0.010） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。本日は主要な米経済指標の発表もない中、利回りは終盤に下げに転じている。 企業の起債が活発化しており、金融機関による大型案件が中心で、特にバンカメ＜BAC＞が