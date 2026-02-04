イランの首都テヘランにある市場で3日、大規模な火災が発生しました。これまでのところ死傷者は確認されていません。イランのメディアなどによりますとテヘラン西部で3日午前、2000平方メートルある大規模な市場で火災が発生し、主に衣料品を売っていた約150店舗が焼失しました。これまでのところ死傷者は確認されておらず、当局は出火原因を調べています。イラン政府は1月の大規模な反政府デモを受けて、今もインターネットを規制