千葉・松戸市の集合住宅の駐車場で火事があり、車3台が燃えました。4日午前1時過ぎ、松戸市松戸の集合住宅の駐車場で「車が1台燃えている」と110番通報がありました。この火事で車3台が燃えましたが、けが人はいないということです。警察は駐車場に止めてあった車から火が出た可能性もあるとみて、詳しい出火原因を調べています。