【ニューヨーク＝木瀬武】３日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は、前日比１６６・６７ドル安の４万９２４０・９９ドルだった。値下がりは２営業日ぶり。取引開始直後は２００ドル超上昇し、１月１２日につけた取引時間中の最高値を更新したが、その後はハイテク株を中心に売られて相場を押し下げた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は３３６・９２ポイント安の２万３２５５・１９だっ