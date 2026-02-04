安倍元首相銃撃事件で、無期懲役を言い渡された山上徹也被告（45）が、判決を不服として大阪高裁に控訴することが分かりました。山上徹也被告は、4年前、奈良市で安倍晋三元首相を殺害した罪などに問われ、1月、奈良地裁で無期懲役の判決が言い渡されました。裁判では、母親が旧統一教会に傾倒した被告の生い立ちが量刑にどう影響するかが大きな争点でしたが、奈良地裁は検察側の主張をほぼ認めていました。弁護団は判決後、山上被