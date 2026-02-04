東武鉄道と佐野市は、市のブランドキャラクター「さのまる」の誕生15周年を記念し、ラッピング車両「さのまるっと・とれいん」（・はハートの記号）の運行を2026年2月21日(土)から開始します。初日には佐野駅での出発式や葛生駅での車両撮影会、地域特産品の販売など多彩なイベントを実施。運行期間は2027年2月頃までを予定しており、栃木、群馬、埼玉、東京の各エリアを走行して佐野市の魅力をPRします。東武5路線を走行するラッ