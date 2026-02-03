「ユニクロ（UNIQLO）」が、世界的にUVカットの需要が高まっていることを受け、 2026年春夏シーズンでサングラスの打ち出しを強化する。クリエイティブディレクター クレア・ワイト・ケラー（Clare Waight Keller）が初めて監修し、機能とデザインを両立させたアイウェアを提案する。【画像をもっと見る】ユニクロは、これまでも紫外線99%カット、UVカット400、ブルーライト約25%カット、偏光レンズといった機能性の高いサング