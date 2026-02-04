北海道・岩見沢警察署は2026年2月3日、岩見沢市に住む少年（19）を暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕しました。少年は3日午後7時40分ごろ、岩見沢市内の自宅で、高校生の弟の髪を掴み、刃物を突き付けて「殺すぞ」と脅迫した疑いが持たれています。3日午後7時40分ごろ、弟本人から「お兄ちゃんに刃物を突き付けられて殺すぞと言われた」と警察に通報がありました。警察によりますと、少年は弟と口喧嘩の末に犯行に及び、台所にあっ