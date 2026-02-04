きょう2月4日（水）よる7時〜9時 日本テレビ系で放送の「1周回って知らない話 2時間SP」は“芸能界辞めてやる！過去の挫折大告白SP”！芸能生活45年の観月ありさ、芸能生活34年の瀬戸朝香が登場。実は芸能界を辞めるつもりだった!? トップ俳優の2人がまさかの挫折を告白！さらに、お子さんは総勢13人！辻希美（※正式には点1つ）、東原亜希、加藤夏希、子だくさんママたちが受けた壮絶なバッシングとは!? 過酷な子育て現場も