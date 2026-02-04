この記事をまとめると ■昭和の新車セールスマンは歩合給の割合が多かった ■最近では稼ぎより安定を求める労働者が多い ■休みも取りやすくなっておりかつてのような血気は感じなくなってきた 昭和の営業マンは血気盛んだった かつて新車のセールスマンの給与体系は、圧倒的に歩合比率が高かった（セールスマージンが多かった）。1960年代後半あたりからマイカーブームが起こっても、今のような立派なショールームはなく、それ