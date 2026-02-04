モデルで女優の安斉星来（せいら、21）が3日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。憧れの人物を明かした。スタジオトークで「ものまね」の話題となり、MCの笑福亭鶴瓶から「安斉は（ものまね）されたことある?」と聞かれた。この質問に「私ないですよ」と答えつつ「けど、私の憧れはアンミカさんです」と明かした。この告白に、スタジオゲストとして出演していたモデルでタレントのアンミ