タレントの矢部美穂（48）が2日、自身のインスタグラムを更新。夫の山林堂信彦騎手（47）のために作った手作りの“応援弁当”を披露した。【写真】「ボリュームあってヘルシーですね」矢部美穂が披露した手作りの“応援弁当”矢部は「今日は山林堂信彦騎手の応援です」と書き出し「毎月恒例のお弁当」と愛情が詰まった弁当の写真を投稿。「鶏肉のジャガイモとアスパラのハチミツマスタード炒め」をメインに、「にんじんのしり