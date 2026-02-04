女優の三田寛子が2日にインスタグラムを更新し、ビジュアル激変ショットを公開し、ファンからは驚きの反響や称賛が寄せられた。【写真】三田寛子、”花の82年組”同日デビューの再会ショットにファン歓喜三田は1991年に歌舞伎俳優・中村芝翫（しかん）と結婚。長男・中村橋之助、次男・中村福之助、三男・歌之助はそれぞれ歌舞伎界で活躍している。三田は「今夜は節分」「健康で長寿を願いながらの 豆の数が多くて食べられる