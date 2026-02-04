竹内涼真が主演を務め、井上真央がヒロインを演じるドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第4話が3日に放送され、ラストである人物が警察から任意同行を要請されると、ネット上に驚きの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】警察に任意同行を要請されたまさかの人物スーパー店長殺人事件で使われた拳銃と23年前の現金輸送車強盗事件でこつ然と消えた殉