巨人に密着するＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」のリポーター陣がお届けする「巨人キャンプルポ」。３日目はフレッシュな選手たちに負けないぐらい、元気で明るいコーチを取材してきました。＊＊＊＊＊＊＊投手陣の練習を見ていると、内海哲也投手コーチの声がよく聞こえる。１軍投手陣はドラフト１〜３位の３選手がメンバー入り。フレッシュな面々がそろう選手たちに負けない明るさと笑顔が印象的だ