青木祐奈が国スポVを報告先月行われたフィギュアスケートの四大陸選手権の女子シングルで優勝した青木祐奈（MFアカデミー）が自身のインスタグラムを更新。1日まで青森で行われた国民スポーツ大会冬季大会での優勝を報告した。2週連続の躍動にファンからも賛辞が相次いでいる。先月23日に中国・北京で行われた四大陸選手権を制した青木は、成年女子の部に出場。1位だったショートプログラム（SP）に続きフリーもトップで、貫録