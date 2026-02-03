三金商事株式会社は、スーパーキャパシタ搭載の新型ジャンプスターター「Ignic Neo（イグニック ネオ）」を発売した。 同製品は、リチウムイオン電池を使用せず、車内放置にも安心な高い安全性と耐久性を誇る。最大1000Aの出力で大型車にも対応し、従来のジャンプスタート機能に加え、新たにバッテリーチャージャー機能を搭載。日常のバッテリーメンテナンスにも対応し、