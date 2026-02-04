ウクライナは2日の夜から3日にかけて、ロシア軍によるミサイルとドローンの攻撃を受けました。ウクライナ空軍によりますと、ロシア軍は2日夜から3日にかけて、ミサイル71発と450機のドローンでウクライナ各地を攻撃しました。首都キーウでは幼稚園やガソリンスタンドなどが被害を受け、6人が負傷しました。記録的な寒波に見舞われるなか、約1200棟の高層住宅で暖房が停止しているということです。ウクライナのゼレンスキー大統領は