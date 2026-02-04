きょうは二十四節気のひとつ“立春”。暦にあわせるかのように暖かくなり、記録的な積雪となっている日本海側の雪も、一旦落ち着きそうです。きょうは、南に高気圧、北に低気圧という“南高北低”の春型の気圧配置。こういう気圧配置の時には、高気圧から低気圧に向かって風が吹くため、南よりの風となって気温が上がりやすくなります。そのため、日本海側の雪も一旦収まり、きょうは朝から山陰や北陸など日本海側でも日差しのある