記録的な大雪の影響で雪の重みによる住宅などの倒壊が相次ぎ、新潟県では2人が死亡しました。3日朝、新潟・柏崎市で住宅の車庫が倒壊し、住民の男性（54）が下敷きになりました。男性は意識不明の状態で病院に搬送されましたが3日夜、死亡が確認されました。また上越市でも、雪の重みで住宅が壊れ、男性1人が下敷きになっているのが見つかりました。この家に住む68歳の男性とみられていて、その場で死亡が確認されました。青森市で