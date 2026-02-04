津軽海峡に出現したロシア軍艦を自衛隊が撮影防衛省・統合幕僚監部は2026年2月2日、ロシア海軍の艦艇が津軽海峡を通過したと発表し、海上自衛隊が撮影した当該艦艇の画像を公開しました。【画像】自衛隊が激写！これが日本に超接近したロシア軍の「最新ステルス艦」です今回確認されたのは、ロシア海軍のステレグシチーIII級フリゲートです。艦番号は「337」で、太平洋艦隊に配備されている「グレミャシュチイ」とみられます。