全日本空輸（ANA）は、「ANAにキュン！ANA SUPER VALUE PREMIUM 28 SALE」を2月4日から5日まで実施する。主な対象路線とプレミアムクラスの片道最低運賃は、東京/羽田発着では大阪/伊丹が20,500円、高松が22,000円、広島が22,100円、長崎が26,800円、札幌/千歳が28,800円、福岡が29,800円、沖縄/那覇が30,800円などとなっている。搭乗期間は3月29日から5月18日まで。いずれも旅客施設使用料が別途必要となる。ANA SUPER VALUE PREM