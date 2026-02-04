「広島春季キャンプ」（３日、日南）広島・佐々木泰内野手（２３）が３日、３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表のサポートメンバーに選ばれた。佐々木は２７、２８日に壮行試合として行われる中日戦（バンテリンドームナゴヤ）で合流。同シリーズから合流することが予想される米大リーグのカブス・鈴木誠也外野手（３１）への弟子入りを熱望した。広島からは佐藤柳之介投手（２３）も選出さ