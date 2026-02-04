日経平均株価は5万円台を推移し、人々は熱狂の渦の中だ。世界三大投資家の一人、ジム・ロジャーズ氏は「日経平均は10万円になるといった極端な予想が出はじめるのはバブル崩壊の兆候だ」という――。※本稿は、ジム・ロジャーズ『大暴落前夜 狂宴バブル後の生き抜き方、資産の守り方』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。撮影＝LuxPho（HARA TAKAO）■「今回は違う」と熱狂するときこそ危険な兆候2025年10月、世界の株式