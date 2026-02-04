名古屋競馬所属の成田明調教師が、2026年2月2日（月）午前0時41分、68歳で逝去したことが発表された。名古屋競馬2025年度表彰発表…ケイズレーヴら6頭が受賞、角田輝也師は151勝で2冠長きに渡り活躍成田調教師は1957年2月27日生まれ。1995年1月1日に調教師免許を取得し、約31年にわたり名古屋競馬で調教師として活躍した。生涯成績は通算6357戦241勝、勝率3.8％。多くの競走馬を送り出し、長年にわたり地域競馬の発展に尽力