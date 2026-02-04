ガールズグループi-dleのメンバー、ミンニが“ホットガール”ファッションで魅力を披露した。去る2月2日、ミンニは自身のインスタグラムを更新。【写真】「布面積が…」ミンニの大胆スイムウェア姿キャプションには、「Dance to your real vibe」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。写真のなかのミンニは、破れたデニム生地が積まれている場所でさまざまなポーズを披露した。上下ともにデニムで揃えた彼女は、ジャケット