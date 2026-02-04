ドジャース・大谷翔平投手（３１）のＳＮＳ投稿にネットが沸騰だ。大谷は３日（日本時間４日）に自身のインスタグラムを更新。英語と日本語で「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました。僕たちは皆さんにこの本を読んでいただけることを嬉（うれ）しく思っています」と伝え、芝生の上で絵本を開き、デコピンと長女のものと見られる手足が写ったショットをアップした。これにはネット上で「ちいさなベビーのむちむち足