突然ですが、「ワンセグ」の正式名称知っていますか？少し懐かしい感じもある…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「ワンセグメント放送」でした！ワンセグとは「ワンセグメント放送」を省略した言葉です。ワンセグメント放送とは、地上デジタルテレビ放送の電波を13の「セグメント」と呼ばれる単位に分け、そのうちの1つだけを使って映像や音声を配信する放送方式のことです。この仕組みにより、携帯電話やポータブル機