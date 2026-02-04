ドライバーはゴルフクラブの中で最も飛距離を出せるクラブですが、シャフトが長く、正しい打ち方をマスターするのが難しいクラブでもあります。しかし、基本的な構えやスイングの流れ、グリップの握り方などポイントを押さえて練習すれば、初心者でも確実に上達できます。 本記事ではドライバーの基本的な打ち方から、スイングが乱れる原因と対策法、レベル別の効果的な練習方法まで初心者から上級者まで役立つ