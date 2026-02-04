ドジャースの大谷翔平投手（31）が4日、自身のインスタグラムを更新。愛犬・デコピンと一緒に絵本「デコピンのとくべつないちにち（邦題）」を読むショットを投稿した。大谷は「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました」と報告するとともに、愛犬・デコピンと一緒に絵本を読むショットを投稿した。また「僕たちは皆さんにこの本を読んでいただけることを嬉しく思っています」と伝えた。同絵本は大谷がマイケル・ブ