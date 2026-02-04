アラビア海に展開中のアメリカの原子力空母に3日、イランの無人機が接近し、アメリカ軍のステルス戦闘機が撃墜しました。アメリカとイランの当局者による会合を前に緊張が高まっています。ホワイトハウスなどによりますと、アラビア海を航行中のアメリカの原子力空母「エイブラハム・リンカーン」にイランの無人機が接近したことから、アメリカ軍のステルス戦闘機が自衛のため撃墜しました。けが人はいないということです。ホワイ