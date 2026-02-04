大分県警の平松伸二本部長（58）が3日、着任の記者会見を開き、「県民の安心安全を守りたい」と抱負を語った。着任は1月23日付。大阪府出身で1991年に警察庁入り。交通局調査官や愛知県警の警務部長などを務めた。会見では歯止めがかからない特殊詐欺被害、多発する交通死亡事故などを挙げて「多岐にわたる課題の解決に向け全力を尽くす」と強調した。2022年に別府市で発生した大学生死亡ひき逃げ事件は未解決のまま。「許し