大分県臼杵市や佐伯市などで養殖されている「かぼすブリ」と「かぼすヒラメ」を知ってもらおうと、日田三隈高（日田市友田）で1月28日、調理教室が開かれた。2年生10人が鮮魚店主から魚のさばき方を学び、すし職人からは刺し身とにぎりずしを教わった。かぼすブリ、かぼすヒラメは、県産カボスの果汁や果皮を餌に混ぜて育てた養殖魚。魚臭さがなくなり、ほのかにカボスの香りがするほか、切り身の色変わりが遅く、身の色が美し