旧対馬藩主宗家の菩提（ぼだい）寺、長崎県対馬市厳原町の「万松院（ばんしょういん）」（国指定史跡）で1日、「大護摩祈とう会」があった。多くの市民が家族の健康や商売繁盛などを祈願した。本堂で天台宗の僧侶らが護摩木を燃やし、太鼓をたたいて読経。護摩だきを終えると、経本を参拝者の肩や背中に当てて厄を払った。息子が厄年という同市美津島町の主婦（50）は「健康で過ごせるよう家内安全を願った」と話した。（平江