長崎市教育委員会は3日、市立中学校で提供した給食の鶏肉の唐揚げに金属片が混入していたと発表した。口にした生徒が気付いて吐き出し、健康被害の報告はない。金属片は長さ15ミリ、太さ約1ミリ。調理中に唐揚げを油から取り出す金網の破片とみられる。市立小中学校の給食への異物混入は本年度4回目。