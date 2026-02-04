長崎県の島原と雲仙、南島原の3市や商工会などでつくる島原半島ジオパーク協議会は3日、雲仙・普賢岳の溶岩ドーム「平成新山」の登山解禁を検討する小委員会の最終会合を島原市内で開いた。平成新山周辺の立ち入りを法的に規制する警戒区域（950ヘクタール）を現行通りに設定したまま、登山できる仕組み作りを求める上申書をまとめた。上申書は近く、県や警察、消防、気象台、陸上自衛隊などで構成する「雲仙岳火山防災協議会