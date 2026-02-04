鞍手竜徳高（福岡県宮若市龍徳）の生徒たちが実習で栽培した赤やピンクのシクラメン約200鉢が、4〜13日（土日祝日を除く）に一般販売される。総合学科農業環境系列の2、3年生36人が昨年4月から同校農場の温室で育ててきた。当初は800鉢あったが、夏の暑さの影響で枯れたり病気になったりして数を減らしたという。病気を防ぐために枯れ葉を取り、手分けして液体肥料をまくなど、丹精を込めてきた。3年生の田中心優（みひろ）