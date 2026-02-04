長崎県島原市選挙管理委員会は3日、市内2カ所の期日前投票所で、衆院選の投票用紙を二重に交付するなど計3件のミスがあったと発表した。二重交付分はそのまま投票され、有効票となる可能性が高いという。ミスはいずれも2日に発生。有明庁舎では、最高裁裁判官国民審査のために訪れた有権者に、衆院選の小選挙区と比例代表の投票用紙を渡した。この有権者は既に衆院選の投票を済ませており、端末画面には「国民審査のみ投票可能