全国各地の怪奇な出来事や不思議な物語をまとめた江戸時代の絵巻を紹介する企画展「荒木家ばけもの絵巻」が、福岡県の鞍手町歴史民俗博物館（同町小牧）で開かれている。民放の人気鑑定番組で紹介されて話題となった逸品で、ユーモラスな“化け物”たちが楽しめる。22日まで。入場無料。