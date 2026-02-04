8日に投開票を迎える衆院選と知事選。候補者たちの訴えに耳を傾けるための材料として長崎県の「現在地」をデータで紹介する。◇個人や企業の生産活動によって県民全体が得る「県民所得」を人口で割った「1人当たりの県民所得」は257万円（2022年度）。全国43位で平均より70万4千円低い。603万7千円でトップの東京都の半分以下となっている。長崎は過去10年にわたって低い方から5番手前後で推移してきた。低迷が