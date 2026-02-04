4月5日告示、同12日投開票の佐賀県武雄市議選（定数20）の立候補予定者説明会が3日、同市役所であった。現職18、新人8の計26陣営が出席した。有権者数は3万8714人（1月26日現在、市選管調べ）。（糸山信）