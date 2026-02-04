佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）元職員によるDNA型鑑定不正を巡り、県内の有志の弁護団が、覚醒剤取締法違反（所持）の罪で有罪が確定した男性受刑者の再審請求を検討していることに関し、県弁護士会は3日、証拠の鑑定人が元職員か佐賀地検に問い合わせた結果、「保存期間が過ぎており記録を破棄したため、分からない」と回答があったと発表した。弁護士会によると、回答は1月28日付。刑事確定訴訟記録法に基づく保存期間5年