吉野ケ里歴史公園（佐賀県神埼市、吉野ケ里町）の県営エリアに整備中の宿泊・複合施設「スノーピークグラウンズ吉野ケ里」について、県などは3日、3月18日に開業すると発表した。同施設はアウトドア用品メーカースノーピーク（新潟県）などが手がけ、スノーピーク直営店やレストラン、カフェが出店。物見櫓（やぐら）や竪穴住居を模したコテージでのグランピングなども楽しめる。宿泊施設は4月18日に開業予定。予約は3月18日