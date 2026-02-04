「政治とカネ」に関する論戦が低調だ。原因ははっきりしている。問題を起こした自民党に改革意欲が乏しく、発言を避けているからだ。自民の派閥による組織的な裏金事件が発覚して2年余りが過ぎた。この間の衆院選、参院選で自民は大敗し、与党は過半数を割った。昨年7月の参院選後、自民は「政治とカネを巡る不祥事で信頼を喪失した」と総括している。今回の衆院選では当時の反省を忘れてしまったかのようだ。裏金に関わっ