佐賀県警鳥栖署は3日、投資詐欺を未然に防いだとして、筑邦銀行（福岡県久留米市）の行員2人に感謝状を贈った。表彰されたのは福岡営業部副部長の松枝輝（あきら）さん（41）と鳥栖支店の阿部早夏（さやか）さん（24）。署などによると、昨年12月18日午前、阿部さんは同支店の窓口で、3万8千円を振り込もうとした鳥栖市の70代男性に対応。振込先が分からず、携帯電話で通話する男性から、動画投稿サイトをきっかけにした投資目